أصغر ملياردير في العالم.. ثروة تسقط من السماء على مراهق ألماني “غامض”

2022/04/08 | 23:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في الوقت الذي يبدأ فيه ملايين الشباب حول العالم في بناء مستقبلهم، والكفاح من أجل الوصول للقمة، تجد على الجهة الأخرى بعض الشباب الذين ظهروا للحياة وسط ثروات طائلة.الأمر قد يكون طبيعيا إذا ولدت في أسرة ثرية، لكن غير الطبيعي أن تجد نفسك فجأة ودون مقدمات أصغر ملياردير في العالم، دون أي […]

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ثروة تسقط من السماء على مراهق ألماني “غامض” أولاً على ايرث نيوز.

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