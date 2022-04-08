الإعلام الحكومي: الزراعة والتجارة تستنفران جهودهما لمنح إجازات استيراد المواد الزراعية

2022/04/08 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الحكومي، استنفار وزارتي الزراعة والتجارة، جهودهما لمنح موافقات إجازات استيراد المواد الزراعية .وذكر بين لخلية الاعلام الحكومي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ملاكات وزارتي الزراعة والتجارة المعنيتان بمنح الموافقات الأصولية؛ تواصل جهودها لغرض منح إجازات الاستيراد من قبل الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة ، وتتم هذه العملية بإشراف مباشر من قبل وزير الزراعة، بغية منح إجازات الاستيراد للتجار والمستوردين".وأضاف، أن "ذلك يأتي انطلاقاً من حرص وزارتي الزراعة والتجارة بشأن تعزيز السوق المحلية ورفدها بالمنتجات الزراعية، لمواجهة الأزمة الغذائية، واستناداً إلى ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن السماح باستيراد المواد الغذائي". واشار الى ان "وزير التجارة، وجه ملاكات الوزارة، بإتمام عملية المصادقة على إصدار تلك الإجازات فور ورودها من وزارة الزراعة؛ الأمر الذي سيسهل عملية استيراد المواد الغذائية."وتابع البيان، انه "في السياق ذاته، أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، أن الهيئة مستمرة بعملها على مدار الساعة من دون توقف في تسهيل دخول المواد الغذائية واللازمة التي تخص المواطن العراقي الكريم".

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