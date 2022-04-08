خلاف عائلي يتسبب باصابة ضابط بالاستخبارات العسكرية في بغداد

2022/04/08 | 23:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة ضابط بالاستخبارات العسكرية، نتيجة خلاف عائلي في بغداد.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه اصيب ضابط برتبة عميد منسوب لوزارة الدفاع/ مديرية الاستخبارات العسكرية، نتيجة خلاف عائلي مع زوج ابنته تطورت الى استخدام السلاح الابيض ضمن منطقة السيدية”.واضاف “تم نقله الى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج، فيما […]

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