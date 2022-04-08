2022/04/08 | 23:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن قيام وزارة الداخلية بايقاف عدد من الضباط وتحيلهم لمجالس تحقيقية وذلك لمخالفتهم لتعليمات الوزارة.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم توقيف عدد من الضباط وتشكيل مجالس تحقيقية في جهات انتسابهم في وزارة الداخلية المخالفين لتوجيهات الوزارة، والتي تنص على عدم نشر صورهم بالزي العسكري ومعلوماتهم على […]

ظهرت المقالة لهذا السبب..



الداخلية توقف عددا من الضباط وتحيلهم لمجالس تحقيقية أولاً على ايرث نيوز.

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