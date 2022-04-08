نائب يكشف عن اغلاق ثغرات امنية مهمة شكلت مصدر تهديد لاكثر من مليون عراقي

2022/04/09 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد النائب محمد قتيبة البياتي، الجمعة، اغلاق ثغرات امنية مهمة شكلت مصدر تهديد لاكثر من مليون عراقي.وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الثغرات الامنية على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين شكلت مصدر تهديد امني لاكثر من مليون نسمة ضمن حدود ديالى خاصة العظيم وقراها المحررة بسب نشاط داعش الارهابي”.واضاف البياتي،انه” […]

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