منفذ الشلامجة.. غضب شعبي في البصرة وارتياح في كردستان

2022/04/09 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تقرير: محمود الحسيني

يبدو ان درجة الغليان الشعبي في محافظة البصرة وصلت الى اعلى درجاتها، بعد شعور اهالي المحافظة بالجوع والغبن، وعدم العدالة، من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة التي تمنع دخول الخضروات عبر البصرة، وتبيحها لمنافذ اقليم كردستان، مما ساهم بارتفاع غلاء المواد الغذائية في محافظات الوسط والجنوب.

ورغم تأكيدات مدير منفذ الشلامجة العميد عبدالله جاسم، بفتح المنفذ امام البضائع، الا ان هذا لم يثنِ اهالي البصرة عن التظاهر يوم غد.

وقال جاسم في لقاء متلفز مع المراسل حسن صباح عبر قناة "عراق 24"، ان "اجازات الاشتراك تمنح من شركة المعارض العراقية، احد تشكيلات وزارة التجارة بموافقة الوزارة المختصة".

واضاف، انه "وصلتنا معلومات ان وزارة الزراعة منحت موافقات لاطلاق اجازات الاستيراد ونتوقع خلال الايام المقبلة سيكون هناك نشاط اكبر للتبادل التجاري".

وعن اجابته عن امكانية دخول المواد الغذائية عبر منافذ البصرة، قال جاسم "منافذ الشمال غير مرتبطة بهيئة المنافذ الحدودية، والمواد الغذائية والخضر لا تدخل عبر منفذ الشلامجة لعدم منحهم اجازات استيراد".

الى ذلك هدد اهالي البصرة الحكومة الاتحادية ووزارة الزراعة حتى يوم غد السبت لادخال المواد الغذائية عبر البصرة، ومنح المحافظة البترودولار، وغيرها من المطالبات.

وقال محرك التظاهرة، "اليوتيوبر"، حسين الشحماني، ان الذي يدخل الى منذ الشلامجة في البصرة مواد انشائية قادمة من ايران وتعبأ في داخل العراق على انها منتج عراقي".

واضاف، ان "البصرة لا تريد مواد انشائية انما تريد ان تأكل، اذ ان سعر طن الطماطم في كردستان وصل الى مليوني دينار، ونريد من البصرة ان تكون مثل كردستان، فلا يعقل ان نعطي النفط لكردستان ولا نأخذ شيئا".

واكد ان "التظاهرة ستكون في الساعة الثامنة صباحا يوم غد السبت، لاثبات حق البصرة والمحافظات الجنوبية وتثبيت هيبتها ، فليس من العدالة ان يكون 3 كيلوات طماطم بالف دينار وفي البصرة بسبعة الاف، مشيرا الى ان "طن البطاطة في البصرة بمليوني دينار ".

وعاتب الشحماني منافذ البصرة، وقال، ان "المنافذ تستطيع ان تطالب بدخول المواد الزراعية عبر منفذ الشلامجة اسوة بكرردستان، متساءلا، لماذا البصرة تعطي كل شيء بكردستان، ولا تحصل على اي شيء منها؟".

من جهته اكد احد النشطاء في هذه التظاهرة، ان "هناك 22 منفذ في اقليم كردستان يمر منها كل شيء في حين ان البصرة فيها 4 منافذ فقط، ويدخل منها 4 مواد فقط، مختصة بالمواد الانشائية".

واكد ان "اهالي البصرة سيخرجون يوم غد السبت بتظاهرة سلمية للمطالبة باقالة وزير الزراعة، اذ نعاني منذ سنوات من غلق المنافذ الحدودية وعدم منح المحافظة البترودولار، داعيا جمهور البصرة الى الاتجاه لمنفذ الشلامجة لفرض هيبة المحافظة على الحكومة ووزير الزراعة".

واوضح، ان "وزير النفط طعن بحق البصرة بالبترودولار، ولن نسكت عن هذا الامر، اذ ان هناك مؤامرة على البصرة واجازات الاستيراد تعطى لاقليم كردستان فقط والبصرة مهمشة".

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