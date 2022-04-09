2022/04/09 | 00:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VvW4EXRZZwY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | د. ندى العابدي: التحسن الاقتصادي للمرأة أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحت خطين | د. ندى العابدي: التحسن الاقتصادي للمرأة أحد أسباب ارتفاع نسب الطلاق في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).