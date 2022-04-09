2022/04/09 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واعأعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، القاء القبض على قاتل أحد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك.وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة /مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد الاخبار عن مقتل احد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة بنجا علي اثناء ما كان يقود عجلته من قبل أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) بالتحقيق في ملابسات الحادث الجنائي من قبل فريق العمل برئاسة العميد ( قيس عامر ناجي ) مدير قسم مكافحة الاجرام".وأضافت، انه "وبعد التحري ومتابعة كاميرات المراقبة وتدوين إفادات شهود محل الحادث تم القبض على أحد المشتبه بهم وبعد مجابهته بالأدلة والبراهين أعترف بارتكابه جريمة القتل بدافع الانتقام ولأسباب عائلية مع أحد أقربائه"، مؤكدة انه "تم توقيفه وفق المادة 406 ق ع ".وقدم قائد شرطة كركوك، بحسب البيان، شكره وتقديرة لأعضاء فريق العمل كل من :-العميد قيس عامر ناجي /العقيد أرشد جهاد غيدان /الرائد وائل نوري محمود / النقيب مصطفى علي احمد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على قاتل احد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على قاتل احد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).