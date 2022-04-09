2022/04/09 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت بعض وسائل الإعلام، تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د.حميد نعيم الغزي، مفاده، توجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة؛ لدعم المنتوج الوطني.وفي الوقت الذي ننفي فيه هذا التصريح، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة العراقية، وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء، التي تدعم المواطن العراقي […]

ظهرت المقالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صدور أوامر بغلق المنافذ الحدودية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صدور أوامر بغلق المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفي صدور أوامر بغلق المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).