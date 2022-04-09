النيابة المصرية تتخذ قرارا ضد المتهم بقتل كاهن

2022/04/09 | 00:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في مصر، الجمعة، أنها أمرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك في محافظة الإسكندرية 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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