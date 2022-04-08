"خطأ" أم "إهانة"؟.. جدل في إسبانيا حول "العلم المقلوب" في إفطار ملك المغرب

2022/04/09 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة تظهر العلم الإسباني "مقلوبا" في الإفطار الذي أقامه الملك المغربي، محمد السادس، على شرف ضيفه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلا كبيرا في إسبانيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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