أمانة مجلس الوزراء تكشف حقيقة توجيه غلق المنافذ الحدودية كافة

2022/04/09 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن اغلاق المنافذ الحدودية.وقالت الامانة في بيان، انه "تداولت بعض وسائل الإعلام، تصريحاً منسوباً إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، مفاده، توجيهه بغلق المنافذ الحدودية كافة؛ لدعم المنتوج الوطني".واضافت انه "في الوقت الذي ننفي فيه هذا التصريح، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل بخط واحد مع توجهات الحكومة العراقية، وما يصدر من قرارات عن مجلس الوزراء، التي تدعم المواطن العراقي لمواجهة الأزمة الغذائية، وندعو وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، واستقائها من المنصات الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء".

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