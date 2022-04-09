صلاح الدين تسجل 284 حالة إختناق بسبب العواصف الترابية

2022/04/09 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، تسجيل 284 حالة إختناق بسبب العواصف الترابية.وقال مدير عام صحة محافظة صلاح الدين الدكتور رائد ابراهيم حمد الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشفيات المحافظة سجلت 284 حالة إختناق بسبب العواصف الترابية".وأضاف، أنه "لاتوجد أي حالة وفاة، وكذلك لا توجد أي حالات حرجة من بين المصابين"، لافتا الى ان "هناك استنفار رسمي لمواجهة حالات الاختناق في مستشفيات محافظة صلاح الدين".

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