اتفاق جديد بين إيطاليا والجزائر في مجال الطاقة

2022/04/09 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم إيطاليا تعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع الجزائر عبر اتفاق سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

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