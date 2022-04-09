الثامن من أبريل ... قصيدة - منى حلمي

2022/04/09 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الثامن من أبريل --------- الثامن من أبريل هذا التاريخ ليس غريبا عنى لكننى لا أتذكر أين التقيته ومتى فى الموعد نفسه يطرق الأبواب وأحيانا يأتى من نافذة غرفتى ......





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