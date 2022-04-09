أهمية تدريس الفلسفة - حبطيش وعلي

2022/04/09 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حبطيش_وعلي يحب الفلاسفة عرض تخصصهم من خلال الإصرار على الخصائص التي تميزه عن الآخرين.



تتنوع المعايير التي يتم حشدها ، ويصعب تحديدها ("الانعكاسية" ، و "المطالبة بالاتساق" ، و "العلاقة بالنصوص والتقاليد" ، و "النقد" ، و "فن التساؤل" ، وما إلى ذلك ) وغالبًا ما تعكس ، كما يحدث ، مكانة الفيلسوف في مجال تخصصه وفيما يتعلق بمجال تأديبه.



لكن عندما يتعلق الأمر بتقديم جبهة موحدة في مواجهة الشدائد ، فإن الصراعات الداخل ......





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