الهدنة في اليمن وتشكيل مجلس الرئاسي هي اول النتائج لانتصار الشعب الأوكراني على فلاديمير بوتين - احمد موكرياني

2022/04/09 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان وقف القتال في أي مكان في العالم ووقف سفك الدماء وقتل الأطفال والأبرياء وتدمير المدن والبنى التحتية هو عمل يثنى عليه ويجب دعمه لوقف آلة الحرب والمتاجرين بالدين والسياسة والحكم الشمولي قيصري كان او عسكري.ان الشعب اليمني شعب عربي اصيل صاحب حضارة عريقة في القدم تعود الى سام ابن النبي نوح، وهم تجار بالفطرة وصلوا الى اقاصي شرق اسيا والى أعماق افريقيا ونشروا الإسلام بأخلاقهم الحميدة وبالروح ال ......





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