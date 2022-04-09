2022/04/09 | 01:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن بلاده رصدت مؤشرات على أن روسيا تسعى إلى تجنيد ما يزيد عن 60 ألف جندي وتعبئة جنود الاحتياط لتعزيز قواتها المشاركة في غزو أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: روسيا تسعى إلى تجنيد 60 ألف جندي لتعزيز قواتها في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: روسيا تسعى إلى تجنيد 60 ألف جندي لتعزيز قواتها في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).