صور: العاصفة الترابية تتسبب بـ “كارثة” في سيطرة مدخل تكريت

2022/04/09 | 01:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انهارت مسقفات سيطرة الأقواس المدخل الرئيس لمدينة تكريت، اليوم السبت، على عدد من آليات الشرطة بسبب العاصفة الترابية.وقال مصدر أمني في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “العاصفة الترابية التي ضربت محافظة صلاح الدين تسبب بانهيار (مسقفات) سيطرة الأقواس، وسقوطها على آليات عسكرية تابعة للشرطة”.وأضاف أن “العاصفة الترابية تسبب أيضا بسقوط ثلاثة […]

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