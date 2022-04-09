2022/04/09 | 01:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، باندلاع حريق وسط مدينة

كربلاء.

وقال المصدر، إن "الحريق اندلع داخل

مطعم جمار في حي الحسين وسط كربلاء"،

موضحاً أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى

مكان الحادث من اجل السيطرة عليه

وإخماده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مطعم وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مطعم وسط كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).