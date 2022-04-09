الإطاحة بتاجر مخدرات أفريقي الجنسية بحوزته 5 كيلوات من الكرستال في بغداد

2022/04/09 | 01:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية،

إلقاء القبض على تاجر مخدرات أفريقي

الجنسية بحوزته (5) كيلو غرام من

الكرستال في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إن "عملية خاطفة

ن

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