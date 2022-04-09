مكافحة اجرام كركوك يكشف ملابسات حادث مقتل ريبوار محمد أمين

2022/04/09 | 01:27 - المصدر: قناة التغيير

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بعد الاخبار عن مقتل احد كوادر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة بنجا علي اثناء ما كان يقود عجلته من قبل أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشأت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) بالتحقيق في ملابسات الحادث الجنائي من قبل فريق العمل برئاسه العميد ( قيس عامر ناجي ) مدير قسم مكافحة الاجرام وبعد التحري ومتابعه كامرات المراقبة وتدوين إفادات شهود محل الحادث تم القبض على أحد المشبه بهم وبعد مجابهته بالادله والبراهين أعترف بارتكابه جريمه القتل بدافع الانتقام لأسباب عائليه مع أحد أقرباءه وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق عوتبقى شرطة كركوك العين الساهرة لحفظ الامن والنظام.

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