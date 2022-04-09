2022/04/09 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويواجه المدرجون على القائمة الأوروبية، التي تتضمن أيضا 18 شركة، مصادرة أصولهم وحظر سفرهم إلى بلدان الاتحاد الـ27.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابنتا بوتين في مرمى عقوبات أوروبية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).