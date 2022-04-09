القوة الجوية يتغلب على الجزيرة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

2022/04/09 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

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تمكن نادي القوة الجوية، السبت، من التغلب على نادي الجزيرة الإماراتي 2-1 في دوري أبطال آسيا.

واستهل نادي القوة الجوية مشواره بنتيجة (2-1) في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال اسيا.

وجرت المباراة ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجل ثنائية الصقور كل من حسين جبار في الدقيقة 11 وعلي كاظم في الدقيقة 82.

وجاء هدف الجزيرة الوحيد عن طريق اللاعب زايد العامري في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز وصل الصقور إلى النقطة الثالثة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشباب السعودي.

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