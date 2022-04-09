2022/04/09 | 01:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم السبت، توقعاته بخصوص مصير “التحالف الثلاثي” في قادم الأيام، فيما أكد أن الساحة السياسية ستشهد تغيرات إيجابية.وقال الخزعلي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “التحالف الثلاثي لم يتشكل وفق مصالح مشتركة، بل جاء وفق إرادة خارجية تهدف إلى اقصاء طرف معين […]

ظهرت المقالة الخزعلي ينسف “سر العداء” بين المالكي والصدر..



ويفجر “خبايا” مصير التحالف الثلاثي أولاً على ايرث نيوز.

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