مدرب الجزيرة: لن أعاتب اللاعبين على الخسارة أمام القوة الجوية.. لم نكن محظوظين

2022/04/09 | 01:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب فريق الجزيرة الإماراتي مارسيل كايزر، أنه لن يعاتب لاعبيه على الخسارة أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.وقال كايزر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة “لن اعاتب اللاعبين على الخسارة أمام القوة الجوية لأنهم قدموا كل ما لديهم طوال شوطي اللعب”.‏وأضاف “صنعنا عدداً من الفرص في الشوط الثاني، لكننا لم […]

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