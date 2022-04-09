الكهرباء: التجهيز في الصيف سيكون افضل من سابق

2022/04/09 | 01:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض المحافظات تتجاوز على حصتها المقررة من الكهرباء .

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