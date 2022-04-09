القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في اربيل

2022/04/09 | 01:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل ، القبض

على متهم بجريمة قتل حدثت فجر يوم

الجمعة وسط المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، أنه بعد حصول عملية

قتل في فجر اليوم في حي الشيخ أحمد بدأت

الشرطة بالتحقيق وبعد متابعة د

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