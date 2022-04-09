بالفيديو.. احتفالات الصقور بعد الانتصار الاول في دوري الأبطال

2022/04/09 | 01:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، جانب من احتفالات لاعبي الصقور عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف.وتواجه الفريقان على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات.وسجل ثنائية الصقور كل من حسين جبار في الدقيقة 11 وعلي كاظم في الدقيقة 82.لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط […]

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احتفالات الصقور بعد الانتصار الاول في دوري الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

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