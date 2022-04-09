عقوبة الصفعة.. أكاديمية الأوسكار تصدر قرارها بشأن ويل سميث

2022/04/09 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة قرارا، الجمعة، بمنع الممثل الأميركي ويل سميث من حضور حفلات توزيع جوائز الأوسكار أو أي فعاليات أخرى للأكاديمية لمدة عشر سنوات في أعقاب صفعته للممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز الأخير.

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