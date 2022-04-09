العاصفة الترابية تتسبب بسقوط ابراج الكهرباء في صلاح الدين (صور)

2022/04/09 | 02:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر امني، السبت، بانهيار سيطرة الاقواس في محافظة صلاح الدين وسقوط ابراج الطاقة الكهربائية اثر العاصفة الترابية. وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "سيطرة الاقواس في صلاح الدين انهارت بعد العاصفة الاخيرة التي مرت بها المحافظة".واضاف ان "العاصمة تسببت ايضا بسقوط ابراج الطاقة الكهربائية في المحافظة على دوريات الشرطة".

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