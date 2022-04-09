المغترب العراقي..الاندماج و الهوية-د.نزار محمود

2022/04/09 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لابد‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭: ‬المغترب‭ ‬والمهاجر‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬وبين‭ ‬الاغتراب‭ ‬والهجرة‭ ‬الطوعي‭ ‬منها‭ ‬والقسري‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭.‬فالمغترب‭ ‬هو‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬غير‭ ‬وطنه‭ ‬الأصلي‭ ‬لكنه‭ ‬يبقى‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬طالت‭ ‬مدة‭ ‬اقامته‭ ‬أم‭ ‬قصرت،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تلك‭ ‬الغربة‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬تعني‭ ‬الهجرة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬الطوعية‭ ‬منها،‭ […]

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