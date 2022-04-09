2022/04/09 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لابد في البدء من التمييز بين: المغترب والمهاجر ، من ناحية، وبين الاغتراب والهجرة الطوعي منها والقسري من ناحية اخرى.
فالمغترب هو ذلك الشخص الذي يجد نفسه في بلد غير وطنه الأصلي لكنه يبقى يفكر في العودة طالت مدة اقامته أم قصرت، ناهيك عن أسباب تلك الغربة.
في حين تعني الهجرة، لا سيما الطوعية منها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغترب العراقي..الاندماج و الهوية-د.نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فالمغترب هو ذلك الشخص الذي يجد نفسه في بلد غير وطنه الأصلي لكنه يبقى يفكر في العودة طالت مدة اقامته أم قصرت، ناهيك عن أسباب تلك الغربة.
في حين تعني الهجرة، لا سيما الطوعية منها، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغترب العراقي..الاندماج و الهوية-د.نزار محمود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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