رمضان في أدلب

2022/04/09 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان‭ ‬في‭ ‬سوريا‭:‬بائع‭ ‬تمر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬بمدينة‭ ‬ادلب‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬يزداد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬التمر‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الفضيل٪

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