2022/04/09 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التوانسة يفضلون الحيوانات على أجهزة الانذار في حراسة ممتلكاتهم أريانة (تونس) (أ ف ب) – أصبح انتشار الكلاب الضالة يقلق أكثر سكان المغرب العربي وخصوصاً بعدما لقيت تلميذة مصرعها في تونس وكذلك قضى صبي في الجزائر، لكن القتل المنظم لهذه الحيوانات، وهو الحل الرئيسي المعتمد في مواجهة هذه الظاهرة، يلقى استنكاراً من المدافعين عن الحيوانات. […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلاب الضالة تثير القلق في دول المغرب العربي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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