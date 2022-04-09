2022/04/09 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوانسة‭ ‬يفضلون‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الانذار‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬ممتلكاتهم أريانة‭ (‬تونس‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصبح‭ ‬انتشار‭ ‬الكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬يقلق‭ ‬أكثر‭ ‬سكان‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بعدما‭ ‬لقيت‭ ‬تلميذة‭ ‬مصرعها‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬وكذلك‭ ‬قضى‭ ‬صبي‭ ‬في‭ ‬الجزائر،‭ ‬لكن‭ ‬القتل‭ ‬المنظم‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وهو‭ ‬الحل‭ ‬الرئيسي‭ ‬المعتمد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬يلقى‭ ‬استنكاراً‭ ‬من‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬الحيوانات‭.‬ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬تثير‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكلاب‭ ‬الضالة‭ ‬تثير‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المغرب‭ ‬العربي‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).