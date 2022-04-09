اختيار علي كاظم كأفضل لاعب في مباراة الصقور والجزيرة

2022/04/09 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، مدافع القوة الجوية علي كاظم كأفضل لاعب في مباراة الصقور والجزيرة الاماراتي التي انتهت بفوز ممثل العراق بهدفين لهدف.وتواجه الفريقان على استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.ونجح كاظم في تسجيل هدف الفوز الثاني للصقور في الدقيقة 82 […]

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