عائلة بصرية صابرة في عين رعاية البزّاز

2022/04/09 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان اغاث‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬خامس‭ ‬ايام‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬بمبلغ‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ (‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون‭) ‬الذي‭ ‬تعرضه‭ ‬قناة‭ (‬الشرقية‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬زار‭ ‬فريق‭ ‬البرنامج‭ ‬عائلة‭ (‬ابو‭ ‬عقيل‭) ‬الذي‭ ‬يعيل‭ ‬عائلته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬6‭ ‬أفراد‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬واحدة‭ ‬متهالكة‭ […]

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