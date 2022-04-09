مصنع انتاج الحكومات

2022/04/09 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كل‭ ‬محنة‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬البلد،‭ ‬لها‭ ‬فوائد،‭ ‬لمَن‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يبني‭ ‬ويتقدم‭.‬أمّا‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يأخذون‭ ‬عبرة‭ ‬من‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬أو‭ ‬فترة‭ ‬عصيبة‭ ‬ويمضون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اكتراث،‭ ‬فهؤلاء‭ ‬لا‭ ‬يستحقون‭ ‬تسلم‭ ‬مناصب‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬أو‭ ‬المجتمع‭ ‬لأنّ‭ ‬الملايين‭ ‬البشرية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬أيد‭ ‬أمينة‭ ‬معهم‭.‬ ‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تضيء‭ ‬للعراقي‭ ‬جانباً‭ […]

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