مبادرة للحكيم تعنى بحماية مفهوم المعارضة وحسم الكتلة الأكبر داخل الإطار والتيار

2022/04/09 | 02:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان طرح‭ ‬زعيم‭ ‬‮«‬تيار‭ ‬الحكمة‮»‬‭ ‬العراقي‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم،‭ ‬الجمعة،‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانسداد‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يعوق‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬ورئيسس‭ ‬للحكومة‭ ‬الجديدة،‭ ‬و‭ ‬وصفها‭ ‬سياسيون‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي‭ ‬بأنها‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬فلك‭ ‬التوافقات‭ ‬ولا‭ ‬تحسم‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭.‬وقال‭ ‬عضو‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬بأنها‭ ‬مبادرة‭ ‬غير‭ […]

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