في أول خطاب.. رئيس مجلس القيادة اليمني يحدد أولوياته

2022/04/09 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الجمعة، إنه سينهي الحرب المستمرة منذ سبع سنوات من خلال عملية سلام، في أول خطاب له منذ أن فوض الرئيس اليمني المدعوم من السعودية سلطاته للمجلس الجديد هذا الأسبوع.

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