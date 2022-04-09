عاصفة ترابية عنيفة تضرب كربلاء

2022/04/09 | 03:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء عاصفة ترابية عنيفة

وانعدام للرؤية.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان عاصفة

ترابية قوية ضربت محافظة كربلاء فجر

السبت، ادت الى انعدام الرؤية.

وتشهد مناطق مختلفة من العراق منذ

الاربعا

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