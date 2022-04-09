2022/04/09 | 04:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o90-jzY2VBo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالثلاثة | قيس الخزعلي - الامين العام لحركة عصائب اهل الحق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالثلاثة | قيس الخزعلي - الامين العام لحركة عصائب اهل الحق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).