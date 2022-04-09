2022/04/09 | 04:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DQQdmRRYzbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدينة بهرز في ديالى تستيقظ للسحور على إيقاع الطبل والمزمار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدينة بهرز في ديالى تستيقظ للسحور على إيقاع الطبل والمزمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).