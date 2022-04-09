روسيا في مواجهة الغرب: ماذا يحدث بالضبط؟ - عبد المجيد السخيري

2022/04/09 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري أتقاسم مع عدد مهم من مثقفي ومناضلي اليسار في العالم، ومن بينهم أصوات من اليسار الروسي، أفكارا قد تبدو لأول وهلة متناقضة، لكن بالتمعّن جيدا في تحليل الأوضاع وبناء التقديرات والمواقف الدولية، ومهما بدت أحيانا انفعالية وعاطفية، سيتّضح أن نقد التوجّه الرأسمالي لروسيا الاتحادية والطبيعة الأوليغارشية لسلطة الدولة، التي تماثل إلى حد بعيد نظيرتها في أوكرانيا، لا يُرتّبُ بالضرورة الانخراط الأعمى في جوقة ال ......





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