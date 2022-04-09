الذين رأوا الله .... ثلاث قصائد - نوال السعداوي

2022/04/09 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي الذين رأوا الله ..........



ثلاث قصائد----------------------------------------------------1 – تحت عيون الجميع ------------------------- كان لى طفلة اسمها شجاعة تركتها مريضة فى بغداد ترتجف فى برد الشِتاء بلا غذاء ولا دواء ولا غطاء فتحت الصحف بالأمس رأيت الأمريكى المريض بالجنس يتهمها بعدم الطاعة لقانون الشرعية الدولية وقرارت الأمم المتحدة ومجلس الأم ......





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