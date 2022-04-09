- التبرك - بالعقل و - ارضاع - العدل - محمد فُتوح

2022/04/09 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح " التبرك " " بالعقل " ..



" وإرضاع " " العدل " ------------------------------------------------------فى استغراب شديد ، يصل إلى حد الأسى ، تابعت الاجتماعات الرسمية الموسعة ، الساخنة ، التى عقدها مجمع البحوث الإسلامية ، التابع للمؤسسة الأزهرية ، بشأن كتاب " الفتاوى العصرية " تأليف مفتى الديار المصرية .



وما جاء به خاصة ، بــ " تبرك " الصحابة بــ " بول النبى " .



وبشأن فتوى شيخ أزهرى ، أعلن ......





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