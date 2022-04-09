تدريب نجوم السامبا.. غورديولا يرد على

2022/04/09 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى بيب غوارديولا صحة التقارير التي قالت إنه قريب من تدريب منتخب البرازيل بعد انتهاء مونديال قطر.

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