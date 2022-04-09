أوكرانيا.. عن الفارق الذي يصنعه الإعلام 

2022/04/09 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، لوحظ مدى اهتمام الإعلام العالمي وحرصه على التغطية المستمرة لوقائعها السياسية والدبلوماسية والإنسانية والعسكرية، ومواكبتها ميدانياً عبر مراسلين محترفين من الجنسين، أكفاء وشجعان، يقومون بتغطية دقيقة وحريصة للحدث تحت ظروف جوية شديدة القسوة، قتل خمسة منهم في الأسابيع الثلاث الأولى فقط، وهو رقم مرتفع يؤشر إلى مدى عنف المعارك على الأرض والخطورة القصوى التي يواجهونها.

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