السعودية ترفع عدد حجاج هذا العام وتعلن الضوابط

2022/04/09 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، السبت، عن رفع عدد الحجاج لهذا العام لمليون مسلم من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير.

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