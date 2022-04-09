"القنبلة الموقوتة".. خطة دولية لإنقاذ الناقلة "صافر" قبالة سواحل اليمن

2022/04/09 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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