2022/04/09 | 06:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر أولا: موقف أمريكا من الصراع الفلسطيني الإسرائيلييتوقف هذا الملف على فهم أمريكا للحالة الثقافية والدينية في الشرق الأوسط، وعلاقة ذلك بالاقتصاد والحالة الاجتماعية..فأمريكا على مدار 60 عاما منذ حضورها الأول لدعم إسرائيل في الستينات لم تنجز شئ في هذا الملف، ولا زالت رؤيتها للحالة الثقافية الشرق الأوسطية قاصرا، ولا زالت تستسلم لجماعات الضغط الصهيومسيحية في الغرب عموما وبالولايات المتحدة خصوصا..



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل إدارة بايدن وموقفها من صراعات العالم - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل إدارة بايدن وموقفها من صراعات العالم - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).